Столтенберг назвал задачи НАТО по оружию для Украины Столтенберг: НАТО должна дать Киеву еще больше оружия

Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса должны передать Киеву «еще больше» оружия, несмотря на уже переданные огромные объемы помощи. Речь идет также о боеприпасах, уточнил он в беседе с телеканалом CNN.

Мы признаем огромное количество оружия, боеприпасов, материалов, которые уже были предоставлены Украине, но нам нужно сделать еще больше, — подчеркнул Столтенберг.

Он ранее отметил, что часть информации из утечек секретных документов Пентагона не соответствует действительности. Генсек НАТО также усомнился, что слитые материалы повлияют на действия военного блока в отношении Украины.

При этом политолог Лукас Лейрос считает, что Альянс увеличивает объемы военной помощи Украине, чтобы предотвратить недовольство украинской стороны отказом в приеме в НАТО. Киев уже получил «смертный приговор» от Альянса, считает он.

Ранее Йенс Столтенберг отказался отвечать на вопрос о том, намерены ли лидеры Альянса обсуждать вступление Украины в организацию на саммите, который запланирован на лето 2023 года. При этом он отметил, что содержательный разговор по данному вопросу возможен только при сохранении Украины как суверенной нации.