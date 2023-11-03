Наводнения и ливни унесли жизни трех человек в итальянской Тоскане

Фото: Claudio Giovannini/Keystone Press Agency/Global Look Press

По меньшей мере три человека в итальянской области Тоскана стали жертвами ливней и наводнений, вызванных штормом Кьяран, сообщает телеканал RaiNews. Также один человек числится пропавшим без вести в регионе Венето.

Трое погибших в Тоскане: двое в Монтемурло и один в Розиньяно. Один пропавший без вести в Венето, — говорится в сообщении.

В Тоскане, а также в Венето был объявлен максимальный уровень погодной опасности. В наибольшей степени наводнения, вызванные проливными дождями, затронули отдельные части Тосканы, в районе города Прато, а также зоны под Ливорно. В ряде районов из берегов вышли реки. Власти многих городов объявили о временном закрытии учебных заведений.

В начале октября на западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,2, а затем афтершоки, в результате которых погибли две тысячи человек. В Министерстве информации и культуры временного правительства добавили, что в результате стихийного бедствия в провинции Герат разрушено около шести деревень.

До этого российские туристы оказались заблокированы в штате Сикким на северо-востоке Индии из-за наводнений. В российском генконсульстве сообщили, что пострадавших среди них нет и при улучшении погодных условий россияне будут эвакуированы.