Три россиянина застряли в Индии из-за наводнений Генконсульство РФ: трое российских туристов заблокированы в зоне наводнений в Индии

Фото: IMAGO/Hindustan Times/Global Look Press

Российские туристы оказались заблокированы в штате Сикким на северо-востоке Индии, сообщается в Telegram-канале генконсульства России в Калькутте. По данным ведомства, пострадавших среди них нет: как только улучшатся погодные условия, россияне будут эвакуированы.

На текущий момент генеральное консульство России в Калькутте находится в контакте с местными властями и располагает информацией о троих гражданах России, заблокированных в зоне бедствия, — сказано в сообщении.

После продолжительных ливней в индийском штате Сикким почти три тысячи человек оказались в зоне бедствия. Туристы не могут покинуть регион из-за разрушенной транспортной инфраструктуры. По последним данным, жертвами стихии стали 14 человек, еще 102 числятся пропавшими без вести. Также ливни разрушили более десятка мостов, многие дороги размыты. В общей сложности из региона эвакуировали 22 тысячи человек.

Ранее в Сети появились кадры затопленного Нью-Йорка из-за проливных дождей. Мощный шторм обрушился на мегаполис на минувшей неделе. Дороги города ушли под воду, движение по нескольким станциям метро пришлось приостановить.