Более двух тысяч человек погибли в Афганистане в результате землетрясения

Фото: Mashal/XinHua/Global Look Press

Люди пострадавшие от землетрясения

В субботу, 7 октября, на западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,2, а затем афтершоки, в результате которых погибли две тысячи человек, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В Министерстве информации и культуры временного правительства отметили, что в результате стихийного бедствия в провинции Герат разрушено около шести деревень.

ТАСС отмечает, что эпицентр землетрясения находился в 42 км к северо-западу от Герата. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км.

Ранее в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6. Катаклизм был зафиксирован в первой половине дня 5 октября к югу от архипелага Идзу. Также была объявлена угроза цунами.

Землетрясение произошло около 11:00 по местному времени (05:00 мск) в районе острова Торисима. Очаг залегал на глубине 10 километров. Власти призвали население не выходить на берег, а тех, кто оказался у моря, срочно подняться на возвышенность.

29 сентября землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тихом океане около южной стороны Курильских островов. Оно ощущалось в Курильском городском округе в трех населенных пунктах. Разрушений и пострадавших нет. Жители Курильска, а также сел Рейдово и Китовое ощутили подземные толчки силой до трех баллов.