В Японии объявили тревогу цунами после землетрясения Землетрясение произошло у архипелага Идзу в Японии, объявлена тревога цунами

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В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6, сообщает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление страны. Катаклизм был зафиксирован в первой половине дня 5 октября к югу от архипелага Идзу. Объявлена тревога цунами.

По имеющимся данным, землетрясение произошло около 11:00 по местному времени (05:00 мск) в районе острова Торисима. Очаг залегал на глубине 10 километров. Предполагается. что последующее за этим цунами вызовет волны высотой до 1 метра. Метеорологи предупреждают, что этого достаточно, чтобы сбить человека с ног.

Власти призывают население не выходить на берег, а тех, кто оказался у моря — срочно подняться на возвышенность. Наиболее опасными при этом называются порт и устья рек. Предполагается, что первая волна цунами достигнет берега в интервале 11:30-12:00 по местному времени (05:30-06:00 мск).

29 сентября землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тихом океане около южной стороны Курильских островов. Оно ощущалось в Курильском городском округе в трех населенных пунктах. Разрушений и пострадавших нет. Жители Курильска, а также сел Рейдово и Китовое ощутили подземные толчки силой до трех баллов.

8 сентября землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко, эпицентр стихии находился в 80 километрах от города Марракеш. По словам экспертов, это землетрясение стало самым разрушительным за последние 100 лет. По последним данным, жертвами стихии стали более 2600 человек.