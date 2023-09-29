Землетрясение магнитудой 5,7 произошло рядом с Курилами

Фото: Aleksander Lyskin/Russian Look/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тихом океане около южной стороны Курильских островов, сообщила ТАСС начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. Сейсмособытие произошло в утром в пятницу, 29 сентября.

Эпицентр располагался в 123 км юго-восточнее острова Итуруп на глубине 66 км, — говорится в заявлении.

Землетрясение ощущалось в Курильском городском округе в трех населенных пунктах. Предварительно, разрушений и пострадавших нет. Жители Курильска, а также сел Рейдово и Китовое ощутили подземные толчки силой до трех баллов.

В настоящее время специалисты проводят обследование на наличие повреждений социально значимых и ЖКХ объектов. Сейсмологи не объявляли угрозу цунами, все службы работают в штатном режиме.

Ранее, 8 сентября, землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко, эпицентр стихии находился в 80 километрах от города Марракеш. По словам экспертов, это землетрясение стало самым разрушительным за последние 100 лет. По последним данным, жертвами стихии стали более 2600 человек.

В ряде регионов страны наблюдаются проблемы с электричеством и водоснабжением. Король Марокко Мухаммед VI объявил трехдневный траур по жертвам случившегося. Землетрясение нанесло значительный ущерб известным музеям и мечетям страны.