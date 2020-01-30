https://static.news.ru/photo/e2ff503c-6635-11e9-a34f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ludek Perina/CTK/Global Look Press

Начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковник Анатолий Сидоров сообщил, что НАТО создала 12-тысячную группировку войск в Восточной Европе. Это является главным вызовом для ОДКБ.

Фактически на постоянной основе уже несколько лет в непосредственной близости от государств ОДКБ содержится и наращивается многонациональная группировка войск, — рассказал Сидоров.

По его словам, основная часть сил и средств НАТО расположены в Польше и странах Балтии. Кроме того, альянс проводит активную модернизацию авиабаз и других военных объектов, передаёт ТАСС.

Ранее лидеры ОДКБ призвали все страны совместно укреплять и развивать действующую систему договорённостей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению. Они также обратили внимание на пагубную тенденцию в международных отношениях, когда одни государства вмешиваются во внутренние дела других. В заявлении также подчёркивается необходимость усилить координацию и повысить эффективность в противодействии мировому терроризму, писал NEWS.ru.