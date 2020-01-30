Начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковник Анатолий Сидоров сообщил, что НАТО создала 12-тысячную группировку войск в Восточной Европе. Это является главным вызовом для ОДКБ.
Фактически на постоянной основе уже несколько лет в непосредственной близости от государств ОДКБ содержится и наращивается многонациональная группировка войск, — рассказал Сидоров.
По его словам, основная часть сил и средств НАТО расположены в Польше и странах Балтии. Кроме того, альянс проводит активную модернизацию авиабаз и других военных объектов,
Ранее лидеры ОДКБ призвали все страны совместно укреплять и развивать действующую систему договорённостей по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению. Они также обратили внимание на пагубную тенденцию в международных отношениях, когда одни государства вмешиваются во внутренние дела других. В заявлении также подчёркивается необходимость усилить координацию и повысить эффективность в противодействии мировому терроризму, писал NEWS.ru.
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