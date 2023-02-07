НАТО начало тренировки с боевыми стрельбами в Румынии

Фото: NATO

На юго-востоке Румынии начались учения с боевыми стрельбами Eagle Royal 23, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу румынского Министерства обороны. Цель маневров — проверка взаимодействия артиллерийских систем в рамках операции коллективной обороны НАТО.

Отмечается, что в маневрах принимают участие части из состава группы НАТО, координируемой Францией, бригады оперативно-тактических ракет имени А. И. Кузы и воздушно-десантной дивизии армии (сухопутных сил) США. Всего в учениях заняты примерно 350 военнослужащих на 60 транспортных средствах.

Ранее сообщалось, что НАТО развернет на территории Румынии свои самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS. Альянс при помощи этих бортов намерен следить из Румынии за «российской военной активностью».

Министерство обороны США ранее приняло решение оставить еще на девять месяцев несколько тысяч американских военных на юго-востоке Румынии. Всего на румынской базе ВВС базируются около четырёх тысяч американских солдат. Кроме того, США разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» для участия в военных учениях.