НАТО будет наблюдать за «российской военной активностью» из Румынии НАТО перебросит самолеты в Румынию для ведения разведки против России

Фото: Sgt. Khalan Moore/Keystone Press Agency/Global Look Press

НАТО развернет на территории Румынии свои самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS, сообщает пресс-служба Североатлантического альянса. Отмечается, что эти работы должны быть выполнены к 17 января. Альянс при помощи этих бортов намерен следить из Румынии за «российской военной активностью», передает агентство DPA.

НАТО направит самолеты AWACS в Бухарест, Румынию. Самолеты должны прибыть 17 января 2023 года, и они будут поддерживать расширенное военное присутствие в регионе и отслеживать российскую военную активность, — говорится в заявлении Альянса.

По информации журналистов, в Румынию направят три самолета. О количестве бортов агентству рассказал источник в военных кругах.

Ранее австрийское издание Die Presse писало, что ЕС и НАТО усилят военное партнерство из-за специальной военной операции РФ на Украине. Газета указывала, что Столтенберг, фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель планируют подписать новую декларацию о сотрудничестве, состоящую из 14 пунктов.

Согласно документу, Евросоюз и НАТО обязуются вывести сотрудничество в военной сфере на более высокий уровень, мобилизовав при этом «все имеющиеся общие инструменты, будь то политические, экономические или военные, для достижения общих целей».

В ответ на это представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что декларация о сотрудничестве Евросоюза и НАТО свидетельствует о полном подчинении ЕС задачам военно-политического блока, являющегося силовым инструментом для обеспечения интересов Вашингтона.