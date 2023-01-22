США оставят тысячи военных в Румынии NYT: несколько тысяч американских военных останутся в Румынии еще на девять месяцев

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Министерство обороны США приняло решение оставить еще на девять месяцев несколько тысяч американских военных на юго-востоке Румынии, пишет New York Times. Всего на румынской базе ВВС базируются около четырёх тысяч американских солдат.

Кроме того, как говорится в сообщении, к бойцам приедет военное руководство, включая генерала, отправку которого газета объясняет необходимостью принять быстрые решения, если конфликт вокруг Украины выйдет за пределы страны и распространится на участников НАТО.

Кроме того, США разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» для участия в военных учениях.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что контактная группа НАТО не согласовала вопрос поставки Украине немецких танков Leopard 2. Министр отметил, что есть «хорошие аргументы» за и против передачи ВСУ танков и их необходимо тщательно взвесить.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что США и Германия отказываются снабжать ВСУ танками из-за того, что напуганы предупреждениями российского лидера Владимира Путина о негативных последствиях поставок вооружений Киеву. Заявления западных чиновников о том, что эта техника сложна в обслуживании, он назвал отговорками и враньем.