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05 августа 2025 в 12:07

Финский катер незаконно пересек границу России

Финский прогулочный катер нарушил границу с Россией и вернулся обратно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Финская пограничная служба начала расследование факта незаконного пересечения государственной границы прогулочным катером в Финском заливе. Как сообщили в ведомстве, судно следовало из Финляндии в Россию и обратно без соответствующего разрешения.

Береговая охрана Финского залива расследует незаконное пересечение границы в районе Виролахти, произошедшее 27 июля. Прогулочный катер незаконно пересек морскую границу Финляндии и России и затем вернулся обратно, — говорится в заявлении пограничников.

В службе подчеркнули, что данный инцидент квалифицируется как серьезное нарушение государственной границы. Расследование продолжается, при этом представители пограничной службы не уточнили, были ли на борту катера пассажиры и каковы возможные мотивы нарушения.

Ранее в Финляндии прошел автопробег с требованием открыть границу с Россией. Конечной точкой автопробега стал закрытый КПП «Нуйямаа» («Брусничное»).

До этого стало известно о километровых очередях из желающих выехать из Эстонии в Россию. Людям приходится стоять в очереди на МАПП Нарва — Ивангород до 10 часов. Они едут в Россию, чтобы попутешествовать и закупиться продуктами.

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