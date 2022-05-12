Найдено компромиссное решение по вопросу вступления Украины в ЕС Политолог Кортунов: по вопросу вступления Украины в ЕС может быть найден компромисс

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Обсуждение в Евросовете темы о вступлении Украины в Евросоюз не гарантирует принятия Киева в организацию, заявил NEWS.ru гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, европейские политики могут найти компромиссное решение по данному вопросу.

В любом случае нужно будет либо радикально менять процедуры и правила [вступления в ЕС], либо долго и тщательно готовить Украину к этому шагу. Максимум, что можно сделать, — это включить Украину в число кандидатов на вступление, но это не даёт членства и оно может растянуться на очень долгое время, как мы видим на примере Турции, — отметил политолог.

По мнению Кортунова, с экономической точки зрения Украина не нужна ЕС, так как это дополнительные издержки. Кроме того, поднимется вопрос о восстановлении Украины и её подтягивании до среднестатистического уровня члена Евросоюза.

Это затратное и долгое дело, особенно если учесть уход одного из ведущих доноров — Великобритании. Конечно, экономически обосновать это трудно, но политически... Я думаю, что в Европе есть ощущения некоторых обязательств перед Украиной, которые надо в какой-то степени выполнить. Здесь вопрос выбора между экономической целесообразностью и политическими императивами. Скорее всего, будет принято компромиссное решение, которое оставит двери Евросоюза открытыми перед Украиной, но при этом растянется процесс вхождения на какое-то длительное время, — полагает Кортунов.

Он добавил, что сейчас поддержку Украины со стороны Европы можно рассматривать как бонус, который не означает дополнительные обязательства Запада перед Киевом. В вопросе включения страны в ЕС многое будет зависеть от итогов спецоперации на Украине, подытожил политолог.

Ранее МИД Франции сообщил, что заявка Украины на вступление в Евросоюз будет обсуждаться в Евросовете в июне. Это заседание, согласно графику мероприятий ЕС, состоится 23–24 июня.