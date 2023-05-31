«Нагнетают волну»: Милонов о польском законе о «влиянии России» Депутат ГД Милонов назвал польский закон о «влиянии России» попыткой разжалобить Запад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Польский закон «о влиянии России» на внутреннюю политику и безопасность страны необходим государству, чтобы разжалобить Запад, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Комментируя ситуацию «360», он отметил, что это связано с появлением «более жадной попрошайки» в виде Украины. По словам парламентария, Польша таким образом нагнетает ситуацию.

Жалкий польский вид стимулирует Запад раскошелиться. Однако сейчас по соседству появилась другая, более жадная попрошайка, — Украина. Поэтому Польше необходимо обновиться: провести инновацию своего статуса. Вот волну и нагнетают, — подчеркнул депутат.

Он предположил, что в ближайшее время появится много фейков о том, как Россия тайно влияла на ситуацию в Польше, чтобы государство вновь вернуло себе статус главных пострадавших из-за действий, якобы совершаемых Москвой. Милонов считает, что Варшава таким образом также будет бороться с теми, кто не поддерживает ЛГБТ+, православными верующими и даже с католиками, которые выступают против европейской повестки.

Политолог Юрий Светов в свою очередь предположил, что новые инициативы связаны с предстоящими выборами в Польше. Правящая партия «Право и справедливость», негласным лидером которой выступает Ярослав Качиньский, опасается, что не сможет победить. По словам эксперта, на данный момент главным конкурентом является экс-председатель Европейского совета Дональд Туска, поэтому правящая партия постарается доказать, что он находится под влиянием России. Он подчеркнул, что фотография Туска с президентом России Владимиром Путиным будет одним из способов убедить, что тот попал под влияние Москвы.

Светов объяснил, что отрезок с 2007 года по 2022 год для изучения влияния России на ситуацию в Польше был выбран неслучайно. Именно в этот период Варшава начала активно выступать против Москвы. Кроме того, Качиньский до сих пор переживает из-за гибели брата-близнеца Лехи Качиньского в авиакатастрофе в 2010 году под Смоленском. Он продолжает обвинять в произошедшей трагедии Россию.

Ко времени выборов «агентов Кремля» непременно найдут. Люди же ездили в Россию, встречались с российскими политиками в силу должностей, которые занимали. А потом, когда выборы пройдут и оппозиция, допустим, проиграет, то окажется, что это не так, — заключил политолог.

Президент Польши Анджей Дуда ранее подписал закон о создании комиссии по изучению «влияния России» на внутреннюю безопасность Польши в 2007–2022 годах. Группа займется расследованием деятельности официальных лиц, которые работали в ущерб интересам страны, находясь под российским влиянием.