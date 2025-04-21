Над украинским городом почти три часа кружит НЛО Flightradar24: НЛО кружит над Львовом почти три часа

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Неопознанный летающий объект кружит над украинским Львовом уже почти три часа, об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24 в соцсети X. При этом страна с 24 февраля 2022 года закрыла свое воздушное пространство — не осуществляются ни международные, ни внутренние авиарейсы.

Самым отслеживаемым рейсом прямо сейчас является НЛО с позывным WELCOME недалеко от Львова, Украина, — сказано в сообщении сервиса.

Также стало известно, что на радаре самолета, летевшего из Стамбула в Москву, появилась фантомная метка. Ее зафиксировали в тот момент, когда воздушное судно пролетало в небе над Ростовом-на-Дону.

До этого пилоты самолета российской авиакомпании увидели неопознанный летающий объект в небе. Уточняется, что пассажирский Sukhoi Superjet 100 в этот момент находился в 60 километрах юго-восточнее Владимира.

Ранее бывший моряк ВМС США Алехандро Уиггинс, ставший очевидцем появления загадочных неопознанных летающих объектов рядом с кораблем USS Jackson, сообщил, что изначально на радарах отобразились непривычные метки. После этого, по словам американского военнослужащего, он увидел свет в воде, но отнесся ко всему скептически.