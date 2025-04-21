Моряк ВМС США раскрыл детали встречи с вынырнувшими из глубин океана НЛО KLAS-TV: моряк ВМС США заявил, что видел НЛО в океане

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Бывший моряк ВМС США Алехандро Уиггинс, ставший очевидцем появления загадочных неопознанных летающих объектов (НЛО) рядом с кораблем USS Jackson, заявил, что изначально на радарах отобразились странные метки, сообщает KLAS-TV. Затем, по словам военнослужащего, он заметил свет в воде.

Это было нечто, чего я раньше никогда не видел. Я заметил свет на горизонте, он как будто выныривал из воды и поднимался, — рассказал Уиггинс.

Моряк отметил, что в тот миг скептически отнесся к увиденному. Мужчина решил, что наверняка причина происходящего раскроется, но спустя годы.

Может быть, когда мне будет 80 или 90, я узнаю наконец, что это было. И такое станет нормой, как истребитель-невидимка из Зоны 51. Когда-нибудь все об этом узнают, но я буду уже старым, — подытожил Уиггинс.

Ранее моряки ВМС США на корабле USS Jackson заявили, что видели вылетающие из глубин океана НЛО. Объекты, как писали в СМИ, синхронно появились из-под воды в Тихом океане у берегов Калифорнии 15 февраля 2023 года.

До этого пилоты самолета авиакомпании «Россия» рейса Ижевск — Москва наблюдали неопознанный летающий объект в небе. Пассажирский Sukhoi Superjet 100 в этот момент был в 60 километрах юго-восточнее Владимира, белый шар-зонд находился слева по курсу на удалении 20 километров выше уровня полета.

Кроме того, пилоты самолета авиакомпании «Азимут» заметили НЛО во время полета, борт летел из Пензы в Минеральные Воды. Экипаж лайнера заявил, что заметил шар серебристого цвета, однако угрозы безопасности полетов не было. Рейс приземлился в штатном режиме.