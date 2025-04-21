На радаре летевшего в Москву самолета заметили фантомную метку Aviaincident: на радаре самолета из Стамбула в Москву возникла фантомная метка

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

На радаре самолета, летевшего из Стамбула в Москву, появилась фантомная метка, сообщил Telegram-канал Aviaincident. Ее заметили в тот момент, когда лайнер пролетал над Ростовом-на-Дону.

Система показала наличие метки в 8−11 км перед воздушным судном. При этом знак то появлялся на радарах, то исчезал. О других самолетах поблизости не сообщалось, ситуация не повлияла на безопасность рейса.

Ранее на радаре самолета авиакомпании «Победа» в небе над Самарой были зафиксированы фантомные метки. Командир решил продолжить снижение, и посадка прошла благополучно.

Уточнялось, что 16 апреля Boeing 737-800 с пассажирами на борту выполнял рейс из московского аэропорта Внуково в Самару. При заходе на посадку в авиагавани назначения экипаж доложил о наличии более 10 фантомных меток на радаре. При этом в данном районе и в смежных секторах других воздушных судов не было.

До этого пилоты самолета авиакомпании «Россия» рейса Ижевск — Москва увидели неопознанный летающий объект в небе. Отмечается, что пассажирский Sukhoi Superjet 100 в этот момент находился в 60 километрах юго-восточнее Владимира.

В начале марта экипаж лайнера авиакомпании «Азимут» увидел НЛО во время полета. Sukhoi Superjet 100 летел из Пензы в Минеральные Воды. Пилоты заявили, что заметили шар серебристого цвета, однако угрозы безопасности полета не было.