Националисты из «Шинн Фейн» впервые выиграли выборы в Северной Ирландии Националистическая партия «Шинн Фейн» впервые выиграла выборы в Северной Ирландии

Мишель О'Нил / Фото Paul Mcerlane/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Североирландская партия «Шинн Фейн», которая выступает за объединение с Ирландией, получила большинство мест на выборах в законодательное собрание страны. За 101-летнюю историю ассамблеи Северной Ирландии впервые контроль над ней достанется националистической партии, сообщает Sky News.

«Шинн Фейн» получит 27 мест, второй результат (24 места) показала Демократическая юнионистская партия (DUP). Впервые главой Северной Ирландии может стать националистка Мишель О'Нил, являющаяся вице-президентом «Шинн Фейн». В DUP уже заявили о возможном бойкоте правительства.

Британский министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис при этом призвал стороны к скорейшему формированию исполнительной власти.

Правительство <...> будет продолжать работать с североирландскими партиями и ирландским правительством, чтобы реализовать своё видение примирения, равенства и уважения прав, — отметил он.

Ранее стало известно, что за присоединение Ирландии к НАТО выступает порядка 48% населения, это больше, чем когда-либо ранее. Таковы результаты опроса, проведённого в марте известной ирландской компанией Red C, специализирующейся на опросах общественного мнения. При этом ещё в феврале в Альянс хотели лишь 34% ирландцев. Также ирландцы поддержали увеличение оборонных расходов.