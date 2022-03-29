Тревожный зеленый остров: Ирландия хочет в НАТО

За присоединение Ирландии к НАТО выступает порядка 48% населения, это больше, чем когда-либо ранее. Таковы результаты опроса, проведенного известной ирландской компанией Red C, специализирующейся на опросах общественного мнения. При этом еще в феврале в Альянс хотели лишь 34 процента ирландцев. Также ирландцы поддержали увеличение оборонных расходов. Сегодня их доля — 0,3% от ВВП страны, это самый низкий показатель в ЕС. Войдет ли Ирландия в НАТО, разбирался NEWS.ru.

Ирландия еще нейтральна, но надолго ли?

Выбранная в 1930-е годы Ирландией политика нейтралитета не только защищала ее народ от войн, в том числе и от Второй мировой, но и подтверждала её независимость от Великобритании. Особенно важно было бы следование этой схеме на фоне сегодняшнего противостояния Москвы и Запада из-за спецоперации России на Украине. Именно поэтому небольшая группа наиболее убеждённых в необходимости нейтралитета левых законодателей Ирландии по-прежнему рассматривает нынешний украинский кризис как аргумент для укрепления невовлеченности Ирландии.

Но многих ирландцев возможная вовлеченность в конфликт, похоже, не страшит. Результаты опроса, проведенного Red C, показали, что 46% респондентов в случае проведения референдума проголосовали бы за включение ирландских военнослужащих в состав новых Сил быстрого реагирования ЕС. И более того, 48% опрошенных заявили, что ирландскому правительству необходимо направлять оружие Киеву для помощи.

Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вице-премьер Ирландии Лео Варадкар заявил, что Дублин, скорее всего, пересмотрит свою традицию военного нейтралитета после военной операции России на Украине и может принять более активное участие в общей оборонной политике Европейского союза.

Это потребует от нас размышлений о нашей политике безопасности. Не предполагаю, что мы подадим заявку на вступление в НАТО, но мы все больше вовлекаемся к участию в европейской обороне, — сказал Варадкар.

Однако, Варадкар предупредил, что правительство Ирландии не будет принимать «резких мер реагирования» и рассмотрит все варианты, прежде чем отказываться от нейтралитета, который действует, как-никак, уже около 70 лет и стал практически ирландской традицией, поэтому резкий отказ от него невозможен.

Впрочем, это не означает, что в Ирландии остались лишь ястребы. Один из ирландских депутатов, Ричард Бойд Барретт, заявил , что есть много и таких граждан, которые обеспокоены стремлением властей «приблизить Ирландию к идее армии ЕС и НАТО».

Военный нейтралитет важен, он означает, что Ирландия должна противостоять всем формам империализма, империи и войны, независимо от того, кто их провоцирует, — отмечал Баррет.

Дублин бежит на помощь Киеву

Вступление Ирландии в НАТО всё-таки маловероятно, потому что она находится достаточно далеко от украинского конфликта и непосредственно на её безопасность данный конфликт никак не влияет, пояснил в беседе с NEWS.ru сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. И вообще, по его словам, вряд ли стоит сейчас ожидать вступление в Альянс новых членов.

Страны сами не хотят в лишний раз провоцировать и вносить дополнительную напряжённость, которая и так имеет место между Россией и НАТО, — сказал Суслов.

Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эксперт подчеркнул, что Ирландия будет и дальше придерживаться своего нейтралитета. А увеличение числа желающих вступить в НАТО, по его словам, совершенно очевиден из-за стремительного роста антироссийской пропаганды, которая сейчас присутствует в западных СМИ.

Но решение будут приниматься, исходя не из общественных настроений, а исходя из политической целесообразности. На сегодняшний день со стороны Дублина я её не вижу, — отметил Суслов.

По его словам, вполне понятно, что любое расширение НАТО будет восприниматься Москвой негативно из-за расширения Альянса, против которого так активно выступает РФ. Такое расширение автоматически сужает возможности влияния России. Другое дело, что сегодня архитектура европейской безопасности становится конфронтационной, расколотой и основанной на противостоянии между Россией и НАТО, — добавил эксперт.

Ранее о желании вступить в Альянс говорили и финские власти. Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна готова подать заявку при условии появления угрозы национальной безопасности. Аналогичная инициатива была и со стороны Швеции. В ответ на их заявления Москва заявила, что рассматривает линию правительства Финляндии на продолжение политики военного неприсоединения в качестве важного фактора обеспечения безопасности и стабильности на севере Европы. Но при этом отметила, что выбор пути обеспечения национальной обороны и безопасности является внутренним суверенным делом.