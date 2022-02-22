В Финляндии рассказали об условии для вступления в НАТО

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране требуется макрофинансовая помощь от Франции. При этом он в Twitter поблагодарил главу Пятой республики Эммануэля Макрона за решение о предоставлении оборонных средств.

Поблагодарил за принятое решение о предоставлении Украине индивидуальных оборонных средств и систем разминирования. Обратился к Франции как к стране, председательствующей в Совете ЕС, за макрофинансовой поддержкой. Ценю Францию за то,...