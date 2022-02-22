В Финляндии рассказали об условии для вступления в НАТО
Премьер Финляндии Марин: мы готовы вступить в НАТО при угрозе безопасности
Евгений Бугров
Евгений Бугров
02:23, 24 февраля 2022
Фото: Antti Aimo-Koivisto/imago-images.de/Global Look Press
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Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна готова подать заявку на вступление в НАТО при условии появления вопроса о её национальной безопасности. Об этом она рассказала на заседании парламента, сообщает телерадиовещательная корпорация YLE.
Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности, — подчеркнула Марин.
Глава МИД Пекка Хаависто прежде заявлял, что Финляндия сохраняет за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО.
Ранее стало известно, что у Финляндии в настоящее время нет никаких причин для вступления в НАТО. Обстановка на границе с Россией спокойная, в Хельсинки не опасаются вторжения российских войск, заявил президент страны Саули Ниинистё. Он отметил, что его страна долгое время является стабильной и демократической.