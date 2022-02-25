Захарова озвучила позицию Москвы по вступлению Финляндии в НАТО

Москва неоднократно высказывала позицию по вступлению новых стран в НАТО. РФ рассматривает линию правительства Финляндии на продолжение политики военного неприсоединения в качестве важного фактора обеспечения безопасности и стабильности на севере Европы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. По её словам, в то же время Москва видит усилия Запада, в первую очередь США, втянуть Финляндию и Швецию в НАТО.

Растёт интенсивность практического взаимодействия Хельсинки и Стокгольма с НАТО. Это не тенденция последней недели, об этом говорил развёрнуто глава российского МИД Сергей Лавров ещё в середине января текущего года, но и до этого мы регулярно эту тему комментировали. Проводились там и военные учения НАТО, предоставлялась территория под такие манёвры, всё это делалось у российских границ, включая и имитацию американскими силами атак с использованием ядерного оружия против так называемого сопоставимого противника, — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что выбор пути обеспечения национальной обороны и безопасности является внутренним суверенным делом. Финляндия и Швеция подтвердили принцип, согласно которому безопасность одних государств не должна строиться в ущерб безопасности других стран. Присоединение этих стран к НАТО имело бы серьёзное военно-политическое последствия, которое потребовало бы ответных шагов от РФ, подытожила Захарова.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна готова подать заявку на вступление в НАТО при условии появления вопроса о её национальной безопасности. Позднее президент страны Саули Ниинистё исключил возможность немедленной подачи заявки страны на вступление в НАТО. По его словам, для проведения дебатов по этому вопросу потребуется широкий парламентский консенсус. Финский лидер напомнил, что у страны есть право подать заявку на участие в Североатлантическом альянсе, если того потребует безопасность.