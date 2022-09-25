Наблюдатель из Италии допустил санкции из-за присутствия на референдуме Итальянский юрист Пата допустил санкции против наблюдателей на референдуме на Украине

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Наблюдатель из Италии, международный юрист Марко Пата заявил, что присутствие на референдуме в Запорожской области может привести к рестрикциям против наблюдателей. При этом в Италии законодательством такие санкции не предусмотрены, отметил он в беседе с РИА Новости.

Я адвокат, поэтому скажу вам, что нет в Италии закона, который бы мог на нас, наблюдателей, наложить санкции. Хотя все может быть. Выездные голосования необычны для нас, но понимаем, что они необходимы для безопасности, — рассказал эксперт в области геополитики.

Пата указал на появление опасений по поводу применения насилия против обычных граждан, решивших отдать свой голос, и организаторов референдума на местах.

Нас беспокоит этот факт. Поэтому мы надеемся, что все будет под защитой и в безопасности, — заключил юрист.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы могут внести законопроект о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей Украины в состав России уже 28 сентября. При этом сами парламентарии могут собраться на внеплановое заседание для обсуждения проекта на следующий день, 29 сентября.