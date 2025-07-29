Новую торговую сделку ЕС и США сравнили с журавлем в небе FT: экономисты усомнились в реализации сделки ЕС и США на $750 млрд

Евросоюз вряд ли сможет выполнить обязательства по закупке американских энергоносителей на сумму $750 млрд в рамках новой торговой сделки с США, сообщает Financial Times со ссылкой на аналитиков. По мнению экспертов, на пути реализации договоренности стоит энергетический переход ЕС и нестабильный спрос на газ.

Обещание Брюсселя закупить американские энергоносители на $750 млрд в рамках нового торгового соглашения между США и ЕС будет невозможно выполнить и основано на цифрах «журавля в небе», — отмечает издание.

Глава отдела газовых исследований Оксфордского института энергетики Билл Фаррен-Прайс считает, что переход на возобновляемые источники энергии не позволит ЕС в пять раз увеличить стоимость импорта энергии из США. В прошлом году доля американского сырья в энергобалансе ЕС составила менее 20%. За 2024 год общий импорт энергоносителей в ЕС достиг $435,7 млрд. При этом спрос на газ в Европе остается низким, а цены на него снижаются.

Сделка предполагает закупки на $250 млрд ежегодно, что возможно только при росте цен на нефть и газ. По мнению аналитика Энн-Софи Корбо из Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, Европе придется отказаться от некоторых текущих поставщиков, включая Россию, для выполнения условий сделки.

Ранее политолог Малек Дудаков усомнился в реалистичности новой торговой сделки между США и ЕС. Он отметил, что обещания европейцев кажутся невыполнимыми из-за экономического кризиса в Европе. По его мнению, заявления носят популистский характер для американского электората и не учитывают перегруженность американского ВПК и скрытые закупки Европой российских энергоносителей через третьи страны.