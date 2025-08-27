Путин озвучил последствия аномально жаркого лета в России

Жаркая погода этим летом увеличила нагрузку на системы энергообеспечения, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина. По его словам, такая погода — это редкое явление для российских широт, передает пресс-служба Кремля.

Вторая часть лета у нас была достаточно жаркая, для России такое бывает редко, столкнулись с пиковыми нагрузками для системы энергообеспечения, — заявил президент.

После этого Путин поинтересовался у главы Минэнерго Сергея Цивилева о текущем положении дел в сетевом хозяйстве. Министр сообщил, что были проведены дополнительные обследования сетей, в том числе с применением тепловизоров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие выходные температура воздуха на большей части территории страны превысит климатическую норму. Исключением станут Северо-Западный федеральный округ и юг Урала, где показатели будут близки к обычным значениям. Синоптик отметил, что жарче всего будет в Краснодарском крае и Крыму, где столбики термометров поднимутся до 30–35 градусов и выше.