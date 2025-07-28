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28 июля 2025 в 16:22

Политолог раскрыл, что на самом деле представляет торговая сделка США и ЕС

Политолог Дудаков назвал нереалистичными условия торговой сделки США и Евросоюза

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Торговая сделка США и Евросоюза содержит нереалистичные условия, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, обещания о крупных инвестициях и закупках энергоносителей выглядят сомнительно на фоне экономических проблем Европы. Он отметил, что европейцы обещают далекие от реалий цифры президенту США Дональду Трампу, чтобы удовлетворить запросы американского руководства.

Стоит воспринимать сделку, заключенную США с ЕС, с изрядной долей скепсиса. Если по каким-то реальным моментам действительно удалось согласовать снижение тарифного давления до 15% на европейский импорт в США, то что касается обещаний инвестировать $600 млрд в американскую экономику, а также закупить энергоносители и вооружения в США на сумму $750 млрд, то это все смотрится, мягко говоря, очень нереалистично. ЕС обещает какие-то большие, грандиозные, нереалистичные цифры Трампу, чтобы он смог их продать своему электорату. При этом никто не собирается вкладывать такие деньги в американскую экономику, потому что их просто неоткуда взять в кризисной европейской экономике, — пояснил Дудаков.

Политолог подчеркнул, что американский военно-промышленный комплекс уже перегружен заказами, а это делает выполнение контрактов маловероятным. При этом, по его словам, Европа продолжает закупать российские энергоресурсы через третьи страны, что снижает потенциальное влияние сделки на РФ.

Американский ВПК перегружен заказами, сроки реализации контрактов постоянно сдвигаются на годы вперед. Поэтому я думаю, что не стоит ожидать каких-то резких серьезных подвижек с нашей стороны. Европейцы продолжают активно закупать российский сжиженный природный газ и нефть, причем не напрямую, а через другие страны-партнеры, которые покупают нашу нефть и затем перепродают ее в Европу. Я не думаю, что эта заключенная сделка сильно ударит по нам, — резюмировал Дудаков.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК согласилась полностью отказаться от российских нефти и газа в обмен на снижение американских пошлин с 30% до 15%. По ее словам, российские нефтепродукты все еще попадают в ЕС «через черный ход».

Малек Дудаков
США
Евросоюз
сделки
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
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