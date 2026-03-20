На Западе раскрыли, как конфликт в Иране делает Трампа слабее

Нынешняя напряженность в отношениях с Ираном способна нанести серьезный удар по политическим позициям американского лидера Дональда Трампа, сообщает The Economist. По мнению журнала, на данный момент четкие цели конфликта и его последствия остаются неопределенными, при этом растут мировые цены на нефть, что может нанести удар по доверию избирателей.

Такая ситуация, как подчеркивают авторы, может не только ослабить Трампа в политическом плане, но и подтолкнуть его к принятию более резких и рискованных решений. В условиях неопределенности политик, стремясь укрепить свои позиции, способен пойти на более жесткие и опасные шаги, отмечают журналисты.

Этот процесс, по оценке издания, способен негативно отразиться не только на внутриполитической обстановке в США, но и на стабильности в международном масштабе. Конфликт с Ираном аналитики рассматривают не просто как военное противостояние, а как сложную политическую коллизию. По мнению аналитиков, решения, которые могут быть приняты в ближайшее время, способны оказать значительное влияние не только на ближневосточный регион, но и на весь мировой баланс сил.

Ранее Трамп заявил, что США сознательно не информировали союзников о планируемом нападении на Иран, чтобы сохранить эффект неожиданности. По его словам, операция была тщательно спланирована.