Власти Забайкалья хотят ввести новые требования к сельским старостам

В Забайкальском крае местные власти хотят обязать сельских старост иметь жилье в собственности в своем населенном пункте, пишет «МК в Чите». Новые требования обсудили на очередном заседании краевого Заксобрания.

Согласно соответствующему закону, сельским старостой сможет стать владелец собственности в определенном поселении старше 18 лет. Документ уже приняли в первом чтении.

