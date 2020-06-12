Европа

На Украине заявили о ранении бойца ВСУ в Донбассе

16:26, 13 июня 2020
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine/facebook.com

Украинские силовики заявили, что в результате обстрелов со стороны ополченцев один из военнослужащих вооружённых сил Украины был ранен.

Об этом сообщил штаб операции объединённых сил. По его данным, ополченцы 12 раз обстреляли позиции украинских военных в районе населённого пункта Пищевик за минувшие сутки.

В результате обстрела один наш защитник получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

В нём также отмечается, что военнослужащие Украины дали «адекватный ответ», передаёт РИА Новости.

#ÐÐÐ¡ #ÐÐ¿ÐµÑÐ°ÑÑÑ_ÐÐ¡ Ð¡ÑÐ¾Ð³Ð¾Ð´Ð½Ñ, 13 ÑÐµÑÐ²Ð½Ñ, Ð·Ð±ÑÐ¾Ð¹Ð½Ñ ÑÐ¾ÑÐ¼ÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ ÑÐ¾ÑÑÐ¹ÑÑÐºÐ¾Ñ Ð¤ÐµÐ´ÐµÑÐ°ÑÑÑ Ð² ÑÐµÑÐ³Ð¾Ð²Ð¸Ð¹ ÑÐ°Ð· Ð²ÑÐ´ÐºÑÐ¸Ð»Ð¸ Ð²Ð¾Ð³Ð¾Ð½Ñ Ð·...

ÐÐ¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¾ ÐÐ¿ÐµÑÐ°ÑÑÑ Ð¾Ð±'ÑÐ´Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑÐ¸Ð» / Joint Forces Operation Ð¡ÑÐ±Ð±Ð¾ÑÐ°, 13 Ð¸ÑÐ½Ñ 2020 Ð³.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пресс-служба мониторинговой миссии ООН по правам человека сообщила о смерти мужчины на КПВВ в Донбассе. Он скончался в результате сердечного приступа.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях