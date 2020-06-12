На Украине заявили о ранении бойца ВСУ в Донбассе

https://static.news.ru/photo/78ead39a-ad7b-11ea-917a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine/facebook.com

Украинские силовики заявили, что в результате обстрелов со стороны ополченцев один из военнослужащих вооружённых сил Украины был ранен.

Об этом сообщил штаб операции объединённых сил. По его данным, ополченцы 12 раз обстреляли позиции украинских военных в районе населённого пункта Пищевик за минувшие сутки.

В результате обстрела один наш защитник получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

В нём также отмечается, что военнослужащие Украины дали «адекватный ответ», передаёт РИА Новости.

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