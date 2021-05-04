На Украине заявили о прототипах собственных вакцин от коронавируса

https://static.news.ru/photo/f4a8cf6c-acfa-11eb-8135-96000091f725_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Украинские учёные разработали несколько прототипов вакцин от коронавирусной инфекции. Этим занимаются три группы специалистов, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в своей колонке для «Украинской правды».

Он заверил, что республика имеет необходимый потенциал для разработки собственной вакцины.

Для завершения доклинических испытаний необходима лаборатория соответствующего класса защиты BSL-3, — написал Данилов.

По его словам, для успешной реализации проекта должна быть развёрнута автономизация производства внутри страны. Государству в условиях кризиса необходимо самостоятельно обеспечить безусловный базовый безопасный набор гражданина — питание, лечение, технологии и правопорядок, подчеркнул секретарь СНБО.

Он также призвал к широкому обсуждению проблемы, когда «одна часть общества сознательно готова подвергнуть риску заражения другую». Дело в том, что, по данным различных социологических исследований, от 45% до 55% граждан Украины не планируют проходить вакцинацию.

Данилов напомнил, что борьба с пандемией — это тяжёлый бой, который нельзя проиграть.

Сейчас на Украине используются три вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZenec, CoronaVac от Sinovac Biotech, 18 апреля началось также использование препарата Pfizer.

Ранее президент республики Владимир Зеленский пожаловался, что Евросоюз обещал Украине поставить средства от коронавируса, но страна до сих пор не получила их. По его словам, Киев подписал соглашения о поставках вакцин с США, Великобританией и Индией. Поставка 200 млн ожидается только в третьем или четвёртом квартале 2021 года. При этом сейчас защиту получили меньше миллиона украинцев, что очень мало, если учитывать размеры страны.