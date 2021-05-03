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Зеленский обвинил Евросоюз в нарушении обещания

18:29, 03 мая 2021
Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua/facebook.com

Евросоюз обещал Украине поставить вакцины от коронавируса, но страна до сих пор не получила препараты. Об этом заявил президент государства Владимир Зеленский в Варшаве на мероприятии по случаю 230-летия первой польской конституции, передаёт ТАСС.

Наша страна не получила ничего. Я думаю, что это очень несправедливо, — сказал политик.

По его словам, Киев подписал соглашения о поставках вакцин с Соединёнными Штатами, Великобританией и Индией. Украина должна получить 200 млн доз препаратов, но только в третьем или четвёртом квартале 2021 года. При этом сейчас защиту получили меньше миллиона украинцев, что очень мало, если учитывать размеры страны, заключил Зеленский.

Накануне пресс-служба Государственного экспертного центра при Минздраве Украины сообщила, что в стране с начала проведения прививочной кампании поступило более тысячи сообщений о побочных эффектах после вакцинации.

По имеющимся данным, с момента начала вакцинации в автоматизированную информационную систему фармаконадзора поступило 1045 сообщений о неблагоприятных случаях вакцинации.

При этом 1043 случая были зафиксированы после вакцинации препаратом Covishield и по одному — после препаратов CoronaVac и Pfizer.

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