Зеленский обвинил Евросоюз в нарушении обещания

https://static.news.ru/photo/a71d9a92-ac24-11eb-bbeb-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua/facebook.com

Евросоюз обещал Украине поставить вакцины от коронавируса, но страна до сих пор не получила препараты. Об этом заявил президент государства Владимир Зеленский в Варшаве на мероприятии по случаю 230-летия первой польской конституции, передаёт ТАСС.

Наша страна не получила ничего. Я думаю, что это очень несправедливо, — сказал политик.

По его словам, Киев подписал соглашения о поставках вакцин с Соединёнными Штатами, Великобританией и Индией. Украина должна получить 200 млн доз препаратов, но только в третьем или четвёртом квартале 2021 года. При этом сейчас защиту получили меньше миллиона украинцев, что очень мало, если учитывать размеры страны, заключил Зеленский.

Накануне пресс-служба Государственного экспертного центра при Минздраве Украины сообщила, что в стране с начала проведения прививочной кампании поступило более тысячи сообщений о побочных эффектах после вакцинации.

По имеющимся данным, с момента начала вакцинации в автоматизированную информационную систему фармаконадзора поступило 1045 сообщений о неблагоприятных случаях вакцинации.

При этом 1043 случая были зафиксированы после вакцинации препаратом Covishield и по одному — после препаратов CoronaVac и Pfizer.