На Украине завели дело против предполагаемого командира ЧВК Вагнера

В офисе генерального прокурора Украины завели уголовное дело в отношении россиянина, которого назвали главой группы «Вагнер». Мужчине заочно предъявлены обвинения в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» страны, а также в причастности к «ведению агрессивной войны», сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики. Имя подозреваемого не раскрывается.

Под процессуальным руководством офиса генерального прокурора гражданин Российской Федерации, руководитель частной военной компании Вагнера поставлен в известность о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в пособничестве ведения агрессивной войны, — говорится в сообщении.

По версии украинских следователей, командир наёмников, который якобы был в личном сговоре с представителями Вооружённых сил РФ, лично присутствовал в Донбассе в 2014–2015 годах и участвовал в боях под Дебальцево. Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

По данным РИА Новости, речь идёт о 51-летнем россиянине Дмитрии Уткине, офицере спецназа ГРУ.

13 декабря Евросоюз официально ввёл санкции против ЧВК Вагнера за её действия в Сирии, Ливии и на Украине. В список включены восемь физических и трое юридических лиц из России. Санкции предусматривают запрет на въезд в страны ЕС и замораживание активов, а также запрет на сотрудничество.

Ранее председатель высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри заявил, что в стране находятся более семи тысяч сотрудников российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера. По его словам, у них в распоряжении имеются не менее 30 реактивных самолётов.

В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии России в различных африканских странах. В частности, в Кремле заявляли, что никаких представителей российских вооружённых сил на территории Мали нет.