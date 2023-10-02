На Украине забеспокоились после решения Конгресса США о финансировании Кулеба: Украина рассчитывает на продолжение финансовой помощи от США

Фото: Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Украина рассчитывает на продолжение помощи от США и ведет работу с американскими конгрессменами, чтобы она не прекращалась, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба перед встречей министров иностранных дел ЕС в Киеве. По словам Кулебы, которые приводит ТАСС, на Украине уверены, что поддержка со стороны Соединенных Штатов не сворачивается.

Вопрос в том, что случилось в конгрессе в прошлые выходные: это инцидент или система. Я считаю, что инцидент. У нас была очень глубокая дискуссия с обеими партиями конгресса — республиканцами и демократами. <...> Мы сейчас работаем с обеими сторонами в конгрессе, чтобы гарантировать, что такое не повторится ни при каких обстоятельствах, — сказал украинский министр.

1 октября президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессменами закон, в рамках которого будет продолжена работа по финансированию правительства сроком на 45 дней — до 17 ноября. При этом в законе не говорится о выделении денег для Украины. Байден при этом заверил, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не может позволить себе прекратить поддержку Киева.

Бывший советник второго президента Украины Олег Соскин ранее заявил, что решение американских властей заморозить военную и финансовую поддержку Киева означает полный крах правительства президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, без американского оружия и денег контрнаступление ВСУ придется свернуть.