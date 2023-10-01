«Полный крах»: экс-советник Кучмы об отказе США продолжать поддержку Киева Соскин: заморозка американской помощи Украине означает крах режима Зеленского

Фото: Senior Airman Faith Schaefer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Решение американских властей заморозить военную и финансовую поддержку Киева означает полный крах правительства Владимира Зеленского, заявил бывший советник второго президента Украины Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала. По его словам, без американского оружия и денег контрнаступление ВСУ придется свернуть.

Это полный крах режима Зеленского. Денег на выплаты пенсий и выплаты бойцам на фронте не будет. <...> Оружие от Америки не придет. <...> Раз этого всего не будет, никакого наступления не будет, потому что наступать нечем, — сказал Соскин.

Он добавил, что ранее предоставленной США помощи Украине может хватить на октябрь и частично на ноябрь, однако нет уверенности в готовности Вашингтона возобновить поставки оружия позднее. По его словам, американские законодатели ясно продемонстрировали, что интересы их страны превыше всего.

Как заметил Соскин, в такой ситуации Киеву следует отменить военное положение в стране и провести выборы. Он отметил, что избирательной кампании не надо бояться, поскольку она приведет к «очищению».

Ранее отставной полковник ВВС США Седрик Лейтон заявил, что Украина полностью зависит от помощи США и без нее контрнаступление ВСУ невозможно.

Палата представителей США 1 октября поддержала проект финансирования правительства сроком на 45 дней, предложенный Республиканской партией. Документ не включает помощь Украине, хотя президент Джо Байден настаивал на том, что США ни при каких обстоятельствах не могут позволить себе прекратить поставки вооружения Киеву.