На Украине выявили 4 576 новых случаев заражения COVID-19

Украинские медики выявили 4 576 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Всего число инфицированных людей в стране с начала пандемии достигло 1 074 093.
Скончались от коронавируса 18 854 пациента, из них 123 заболевших умерли за последние 24 часа. Выздоровели 728 865 человек. Об этом
Ранее глава политсовета фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Виктор Медведчук заявил, что украинская фармакологическая компания «Биолек» подала документы на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства. По его словам, компания обратилась с заявлением в Минздрав Украины. Медведчук подчеркнул, что клинические испытания вакцины были проведены на десятках тысяч добровольцев, эффективность и безопасность препарата доказана.
Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский пообещал включить в план вакцинации от COVID-19 жителей Донбасса и Крыма. При этом сам Киев ожидает получения вакцины в течение первого полугодия 2021 года.
Всего с начала пандемии в мире зарегистрировано свыше 84,5 млн заражённых COVID-19. В первую тройку по уровню заболеваемости входят США (20,4 млн), Индия (10,3 млн) и Бразилия (7,7 млн).