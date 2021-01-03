На Украине выявили 4 576 новых случаев заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/83620192-4db0-11eb-a6e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские медики выявили 4 576 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Всего число инфицированных людей в стране с начала пандемии достигло 1 074 093.

Скончались от коронавируса 18 854 пациента, из них 123 заболевших умерли за последние 24 часа. Выздоровели 728 865 человек. Об этом сообщается сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее глава политсовета фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Виктор Медведчук заявил, что украинская фармакологическая компания «Биолек» подала документы на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства. По его словам, компания обратилась с заявлением в Минздрав Украины. Медведчук подчеркнул, что клинические испытания вакцины были проведены на десятках тысяч добровольцев, эффективность и безопасность препарата доказана.

Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский пообещал включить в план вакцинации от COVID-19 жителей Донбасса и Крыма. При этом сам Киев ожидает получения вакцины в течение первого полугодия 2021 года.

Всего с начала пандемии в мире зарегистрировано свыше 84,5 млн заражённых COVID-19. В первую тройку по уровню заболеваемости входят США (20,4 млн), Индия (10,3 млн) и Бразилия (7,7 млн).