На Украине раскрыли ожидания от встречи Зеленского с Путиным

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В ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным планируется проанализировать то, как были выполнены договоренности парижского саммита «нормандской четвёрки». Он этом рассказал глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, пишет «РБК — Украина».

Ранее Зеленский записал видеообращение. В нём он предложил российскому лидеру «встретиться в любой точке Донбасса, где идёт война». Путин ответил, что Киев прежде всего должен вести диалог с руководством Донецкой и Луганской народных республик, а затем уже с Кремлём. При этом российский лидер заявил о готовности принять Зеленского в Москве для обсуждения отношений между странами.

Глава офиса Зеленского сказал, что в ходе саммита планируется провести анализ выполнения договорённостей парижского саммита «нормандской четвёрки».

Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на наивысшем уровне, — сказал Ермак.

Прежде пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле продолжают ждать предложений Киева по встрече между президентами.