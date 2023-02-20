На Украине произошло крушение поезда Киев — Варшава Областная прокуратура: поезд Киев — Варшава сошел с рельсов в Волынской области Украины

Фото: Global Look Press/© Elena Mayorova

В Волынской области Украины сошел с рельсов поезд, следовавший по маршруту Киев — Варшава. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры на странице в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). По данным ведомства, начато досудебное расследование инцидента.

Поезд Киев — Варшава сошел с рельсов, начато досудебное расследование. Ковельская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 276 УК Украины), — говорится в сообщении.

Также в прокуратуре уточнили, что авария случилась ночью 19 февраля в районе железнодорожного моста через реку Турия. Поезд двигался в направлении Польши. В результате происшествия никто не пострадал.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что товарный поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде между станциями Новочунка и Сосновые Родники Восточно-Сибирской железной дороги. В результате аварии погиб водитель грузового автомобиля. На место происшествия для устранения последствий ДТП были направлены восстановительные поезда станций Тайшет и Вихоревка.