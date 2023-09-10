На Украине пригрозили Reuters проверкой В ВСУ пригрозили Reuters проверкой из-за публикаций фото работы ПВО в Киеве

Фото: alter G. Allgöwer/imageBROKER.com/Global Look Press

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что соответствующие службы могут начать проверку деятельности агентства Reuters в стране после публикации снимков ночной работы средств противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве, сообщает «Страна.ua». При этом он отметил, что не ознакамливался с фотографиями.

Я не имел возможности ознакомиться (с фотографиями. — NEWS.ru), но в итоге, думаю, разберутся люди, которые должны этим заниматься, — сказал Игнат.

Ранее в Сети распространили кадры мощной детонации в районе городской застройки.

В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране усилили систему противовоздушной обороны. Он сообщил, что новые средства ПВО разместят в наиболее уязвимых районах, однако не уточнил, где именно.

При этом военный корреспондент Александр Коц ранее обратил внимание, что в украинских ВВС признали неэффективность средств ПВО на фоне продолжающихся ударов по военным объектам в районе Одессы. По его словам, они бессильны как против «Ониксов» и «Искандеров», так и против ракет воздушного базирования Х-22, запущенных с восьми самолетов Ту-22МЗ над Черным морем.