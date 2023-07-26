Зеленский сообщил об усилении системы ПВО на Украине

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране усилили систему противовоздушной обороны. В своем Telegram-канале он уточнил, что новые средства ПВО разместят в наиболее уязвимых районах, однако не уточнил, где именно.

Есть усиление нашей системы ПВО. Его направят туда, где сейчас больше всего нужно, — сообщил Зеленский.

Накануне сообщалось, что в США утвердили новый пакет военной помощи для Украины, в который вошли боеприпасы к зенитным ракетным комплексам Patriot и NASAMS. Кроме того, в Пентагоне говорили о планах передать Киеву четыре ЗРК NASAMS, предназначенных для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах.

Военный корреспондент Александр Коц ранее обратил внимание, что в украинских ВВС признали неэффективность средств ПВО на фоне продолжающихся ударов по военным объектам в районе Одессы. Отмечается, что они бессильны как против «Ониксов» и «Искандеров», так и против ракет воздушного базирования Х-22, запущенных с восьми самолетов Ту-22МЗ над Черным морем.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что ракеты «Оникс» летят на скорости 2,6 Маха (более 3000 км в час), а при заходе на цель — на расстоянии 10–15 метров над водой. Так Игнат объяснил, почему за три дня не был перехвачен ни один «Оникс».