На Украине покусились на территориальную целостность КНР Депутат Верховной рады Мережко: КНР не имеет прав на Тайвань

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Глава комитета по международным делам Верховной рады Александр Мережко заявил, что претензии Китая на Тайвань являются «заблуждением». Компартия Китая (КПК) не имеет законных прав на остров, отметил он в Twitter.

КПК продолжает кричать, что Тайвань принадлежит им. Но это коммунистическое заблуждение, основанное на отрицании и глубоко дискредитированной и почившей политической программе, — подчеркнул украинский депутат.

По его мнению, «неопровержимая истина» кроется в том, что «Китай не имеет законных претензий на Тайвань».

Председатель КНР Си Цзиньпин в недавнем разговоре с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен заявил, что любой, кто ожидает уступок от Китая по тайваньскому вопросу, предается несбыточным мечтаниям.

Ранее агентство Reuters сообщило, что китайские военные в ходе учений смоделировали точечные удары по Тайваню с моря и воздуха. Китайская армия продолжает сохранять наступательные позиции вокруг острова. В свою очередь на Тайване отметили, что не будут провоцировать эскалацию конфликта, однако на китайские учения последуют ответные меры.