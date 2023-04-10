Глава комитета по международным делам Верховной рады Александр Мережко заявил, что претензии Китая на Тайвань являются «заблуждением». Компартия Китая (КПК) не имеет законных прав на остров, отметил он в Twitter.
КПК продолжает кричать, что Тайвань принадлежит им. Но это коммунистическое заблуждение, основанное на отрицании и глубоко дискредитированной и почившей политической программе, — подчеркнул украинский депутат.
По его мнению, «неопровержимая истина» кроется в том, что «Китай не имеет законных претензий на Тайвань».
Председатель КНР Си Цзиньпин в недавнем разговоре с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен заявил, что любой, кто ожидает уступок от Китая по тайваньскому вопросу, предается несбыточным мечтаниям.
Ранее агентство Reuters сообщило, что китайские военные в ходе учений смоделировали точечные удары по Тайваню с моря и воздуха. Китайская армия продолжает сохранять наступательные позиции вокруг острова. В свою очередь на Тайване отметили, что не будут провоцировать эскалацию конфликта, однако на китайские учения последуют ответные меры.