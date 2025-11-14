На Украине опасаются бегства бывшего высокопоставленного чиновника

Бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов теоретически может скрыться за границей, заявил директор украинского Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос. По его словам, которые передает «Украинская правда», Чернышов является фигурантом двух уголовных дел о коррупции, включая скандальное дело бизнесмена Тимура Миндича, и сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Риск [побега] существует. Есть риски, которые необходимо обосновать перед Высшим антикоррупционным судом (ВАКС, в частности, этот суд избирает меру пресечения. — NEWS.ru). Чернышов без [электронного] браслета, — сказал он.

Ранее в НАБУ сообщили, что в рамках расследования коррупционной схемы в энергетическом секторе Украины были предъявлены обвинения семи фигурантам, включая Миндича. По данным ведомства, пятеро подозреваемых уже задержаны. В НАБУ также раскрыли механизм преступной деятельности. Организация систематически получала незаконное вознаграждение в размере 10–15% от стоимости контрактов, заключаемых с контрагентами государственного предприятия «Энергоатом».