На Украине объявили обязательную эвакуацию из Донецкой области Вице-премьер Украины Верещук: Киев начинает обязательную эвакуацию из Донецкой области

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Украина решила начать обязательную эвакуацию гражданского населения из подконтрольной Киеву части Донецкой области, заявила вице-премьер Ирина Верещук, передает РБК. Министр сослалась на ст. 33 Кодекса гражданской защиты Украины, согласно которой обязательная эвакуация населения проводится в том числе в случае вооруженного конфликта. Верещук добавила, что отопления в регионе зимой не будет.

По ее данным, эвакуировать придется 200–220 тысяч человек. Они могут отказаться уезжать, если подпишут документ о том, что «понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за свою жизнь». Министр отметила, что следующим регионом для эвакуации, вероятно, станет Запорожская область, на территории 65% которой нет газоснабжения.

28 июля в своем Telegram-канале Верещук призывала жителей Донецкой области «быть мудрыми» и уезжать.

Ранее Верещук также рекомендовала мирным жителем покинуть южную часть Херсонской области по причине готовящегося контрнаступления, сроков которого она не обозначила. Особенно она советовала прислушаться к её рекомендациям женщин и детей.

Тогда глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо призвал жителей не бояться объявленного Киевом контрнаступления и не уезжать из региона.