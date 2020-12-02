На Украине назвали ложью информацию о пьяном дебоше вице-премьера в Турции

https://static.news.ru/photo/bbdd6cca-3481-11eb-9d25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Олег Уруский/Facebook.com

Информация о том, что вице-премьера Украины Олега Уруского задержали в Турции за пьяный дебош в отеле, недостоверна. Об этом заявили в пресс-службе возглавляемого им Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Там потребовали от украинских СМИ, распространивших эти сведения, опровержений и извинений.

Эта информация носит дискредитационный характер и является абсолютно ложной, — сказано в заявлении министерства.

Журналистов также попросили тщательно проверять информацию и не публиковать непроверенные новости, особенно если они поступают от «лиц с сомнительной репутацией».

О том, что Уруский устроил пьяный дебош в турецком отеле и был задержан, в своём Telegram-канале ранее сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Он также напомнил об инциденте в Казахстане, где во время официального визита в страну украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия выяснилось, что он скрывает правду о своём состоянии здоровья. Оказалось, что он отправился в поездку с поддельным ПЦР-тестом.

Кива заявил о необходимости увольнения лиц, «позорящих» Украину. Как писал NEWS.ru, он пообещал обратиться с соответствующим требованием к президенту Владимиру Зеленскому.