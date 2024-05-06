На Украине ищут резервы из-за тяжелой ситуации на фронте Главком ВСУ: Киев вынужден использовать резервы из тяжелой ситуации на востоке

Командование ВСУ вынуждено задействовать резервы для стабилизации ситуации в восточной части фронта, заявил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) главнокомандующий украинской армии Александр Сырский. По его словам, речь идет о Покровском и Кураховском направлениях.

В связи со сложной ситуацией на востоке <...> принял все необходимые решения по усилению обороны резервами, выделению дополнительного количества ракет, боеприпасов, средств РЭБ и БПЛА, — отметил он.

Сырский также признался, что сейчас перед подразделениями, которые находятся в этих районах, стоит задача выиграть как можно больше времени. Это необходимо для формирования и подготовки резервов, а также для решения логистических вопросов.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное совещание с руководством Генерального штаба ВСУ. По его данным, глава государства потребовал любой ценой не допустить новых поражений на поле боя и подчеркнул, что отступлений больше не должно быть.

До этого Александр Сырский заявил, что российская армия сумела создать значительное преимущество в силах и средствах. Военачальник также отметил, что ВС РФ атакуют по всей линии фронта, а на некоторых направлениях добились тактических успехов.