Сырский признал «тактические успехи» ВС России Главком ВСУ Сырский: российские силы добились преимущества и тактических успехов

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте обострилась. По его словам, российская армия сумела создать значительное преимущество в силах и средствах. Военачальник также отметил, что ВС РФ атакуют по всей линии фронта, а некоторых направлениях добилась тактических успехов.

Пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, противник сосредоточил основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах. Активно атакует по всей линии фронта, на некоторых направлениях имеет тактические успехи, — объяснил Сырский в своем Telegram-канале.

Главком ВСУ добавил, что наиболее горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении. Также, по его мнению, тяжелая обстановка наблюдается на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.

Сырский накануне заявил, что ситуация на поле боя складывается «сложная» и имеет «тенденцию к обострению». Он подчеркнул, что проинформировал об этом союзников на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» и обозначил текущие потребности Украины в оружии.

Телеведущий Владимир Соловьев ранее показал, как российские силы уничтожили реактивную систему залпового огня HIMARS в двух километрах от Красного Лимана. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.