«Любой ценой»: стало известно о срочном приказе Зеленского Генштабу Эксперт Меркурис: Зеленский экстренно созвал Генштаб из-за положения ВСУ

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский экстренно созвал Генштаб ВСУ из-за положения на фронте, сообщил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале. По его словам, глава государства исключил любые отступления в зоне боевых действий.

Зеленский созвал весь Генеральный штаб и приказал военным удерживать позиции любой ценой, больше не должно быть никаких отступлений, — объяснил Меркурис.

Как утверждает эксперт, украинская армия сейчас находится в крайне тяжелом положении, а ВС РФ при этом наступают все активнее. Он считает, что после провалов ВСУ Запад потребовал от Киева остановить обрушение фронта.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте обострилась. По его словам, российские войска сумели создать значительное преимущество в силах и средствах. Военачальник также отметил, что ВС РФ атакуют по всей линии фронта, а на некоторых направлениях добились тактических успехов.

Военный корреспондент Александр Сладков тем временем сообщил, что российские силы взяли под полный контроль главный опорный пункт ВСУ в Красногоровке в ДНР, который располагался на территории местного кирпичного завода. Минобороны России эту информацию не комментировало.