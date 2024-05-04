Сладков: ВС России водрузили флаг над главным опорником ВСУ в Красногоровке

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военный корреспондент Александр Сладков сообщил в своем Telegram-канале, что российские войска взяли под полный контроль главный опорный пункт Вооруженных сил Украины в Красногоровке в ДНР, который располагался на территории местного кирпичного завода. Журналист показал кадры, на которых видно флаг России, установленный, как утверждается, над военным объектом. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Российский флаг над кирпичным заводом Красногоровки. 5-я бригада Южного военного округа. Теперь основной опорный пункт ВСУ нами освобожден полностью! — написал он.

Telegram-канал WarGonzo ранее опубликовал кадры, как российские военные водрузили флаг РФ в населенном пункте Архангельское в Донецкой Народной Республике. По его данным, сделали это бойцы из батальона «Лавина». Минобороны РФ это никак не комментировало.

До этого Telegram-канал «Рыбарь» писал, что 4 мая ВС России взяли под контроль Архангельское под Авдеевкой. После зачистки Очеретино и Керамика российские войска завершили операцию по освобождению села.

При этом военный эксперт Борис Рожин предположил, что российским силам понадобится еще какое-то время, чтобы полностью установить контроль над Архангельским. Вместе с этим источник ТАСС в силовых структурах рассказал, что ВСУ в панике покидают Архангельское. В данном районе остаются точечные очаги сопротивления, добавил он.