Бойцы российской армии водрузили флаг в Архангельском WarGonzo: ВС РФ водрузили российский триколор в селе Архангельском в ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Telegram-канал WarGonzo опубликовал кадры, как российские военные водрузили флаг РФ в населенном пункте Архангельское в Донецкой Народной Республике. По его данным, сделали это бойцы из батальона «Лавина». Минобороны РФ это никак не комментировало.

Авторы канала отметили, что 132-я бригада 1-го армейского корпуса продолжает освобождать территорию ДНР.

Ранее Telegram-канала «Рыбарь» писал, что 4 мая ВС России взяли под контроль Архангельское под Авдеевкой. После зачистки Очеретино и Керамика российские войска завершили операцию по освобождению села.

При этом военный эксперт Борис Рожин предположил, что российским силам понадобится еще какое-то время, чтобы полностью установить контроль над Архангельским. Вместе с этим источник ТАСС в силовых структурах рассказал, что ВСУ в панике покидают Архангельское. В данном районе остаются точечные очаги сопротивления, добавил он.

3 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российская армия за прошедшие две недели взяла под свой контроль три населенных пункта в ДНР. Речь идет о Новобахмутовке, Семеновке и Бердычах. Киевский режим, как подчеркнул Шойгу, бросает не желающих воевать украинцев «на убой».