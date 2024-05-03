Шойгу заявил, что Россия взяла под контроль еще три населенных пункта в ДНР Шойгу: ВС России взяли под контроль Новобахмутовку, Семеновку, Бердычи в ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Вооруженные силы России за прошедшие две недели взяли под свой контроль три населенных пункта в Донецкой Народной Республике, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании. Речь идет о Новобахмутовке, Семеновке и Бердычах, передает пресс-служба российского оборонного ведомства.

По его словам, российские силы продолжают освобождать территорию от неонацистов. Киевский режим, как подчеркнул Шойгу, бросает нежелающих воевать украинцев «на убой».

Такое бесчеловечное отношение к своему населению свидетельствует о стремлении украинских властей выслужиться перед западными хозяевами, чтобы и дальше получать от них финансовую и военную помощь. Вооруженные силы России продолжат освобождать от неонацистов российские территории, — отметил глава Минобороны.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что российские силы приступили к уничтожению «суперопорника» ВСУ западнее канала Северский Донец в Часовом Яре. По данным канала, на этом участке у противника развернута обширная сеть ходов, которая позволяет перемещать войска между южной частью города, детским лагерем «Мир» и позицией ВСУ «Бункер». Минобороны России данную информацию не комментировало.

Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий признал, что украинские военные будут вынуждены покинуть Часов Яр на фоне продолжающихся ударов Вооруженных сил РФ. По его словам, такой исход неизбежен и является лишь вопросом времени.