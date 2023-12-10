На Украине хотят лишить выплат беженцев с востока страны «Украина.ru»: Рада лишит беженцев с Украины минимальных выплат в новом году

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Большая часть беженцев с востока Украины могут лишиться государственной поддержки, заявил «Украина.ru» депутат Верховной рады Александр Ткаченко. По его словам, выплата сейчас составляют 2-3 тысячи гривен (около 7500 рублей) на человека.

Сейчас анонсировано постановление, что с 1 февраля хотят оставить только 170-200 тысяч человек с этими минимальными выплатами в размере 2-3 тысяч гривен, — заявил Ткаченко.

Он добавил, что пока что поддержку получают около двух миллионов украинцев. При этом, за два года правительство страны смогло расселить менее 1% беженцев.

Ранее депутата немецкого бундестага Родерих Кизеветтер в эфире Die Welt предложил отправить на Украину 600 тысяч беженцев, которые находятся в ЕС. По его словам, в одной только Германии насчитывается свыше 200 тысяч военнообязанных, что равно 10 дивизиям. Он отметил, что ЕС и Германии стоит обратиться к ним с призывом вернуться на родину.

Ранее стало известно, что многие украинские беженцы остаются в странах Европы до тех пор, пока не появится необходимость в медицинской помощи. Выходцы с Украины отмечали, что медицина в Европе менее качественная и очень дорогостоящая, по этой причине они предпочитают возвращаться на родину для получения медпомощи.