Названа причина, по которой украинские беженцы возвращаются из Европы Archive: украинские беженцы возвращаются из Европы домой из-за медицины

Фото: Hesther Ng/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинским беженцам нравится жизнь в странах Европы до тех пор, пока не появляется необходимость в медицинской помощи, пишет автор портала Archive Констант Мехе. Журналист пообщался с выходцами с Украины, которые рассказали, что медицина в Европе менее качественная и очень дорогостоящая.

Медицина на Украине просто лучше. Дешевле и быстрее. Поэтому я возвращаюсь каждый раз, когда могу, — сообщила одна из беженок.

Таким образом поступают примерно 300 тысяч украинцев, сообщил Мехе. Некоторые из них возвращаются домой, чтобы увидеться с родственниками, добавил журналист. Кроме того, почти 40% из 5,8 млн беженцев, проживающих в Европе, приезжали на Украину по крайней мере единожды, отметил Мехе со ссылкой на опрос ООН.

Ранее депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что украинские беженцы, которых приютила Германия, злоупотребляют предоставляемыми им льготами. По ее словам, некоторые украинцы фактически живут на родине, но приезжают в ФРГ за пособиями.

Вагенкнехт добавила, что следует сократить размер пособий до минимума тем беженцам, заявки которых на предоставление убежища были отклонены властями. По ее словам, таким образом правительство страны должно подать сигнал, что Германия больше не справляется с наплывом беженцев.