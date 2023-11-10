В ФРГ украинских беженцев обвинили в злоупотреблении льготами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинские беженцы, которых приютила Германия, злоупотребляют предоставляемыми им льготами, заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт в интервью телеканалу RTL. По ее словам, некоторые украинцы фактически живут на родине, но приезжают в ФРГ за пособиями.

Я знаю конкретные случаи. В моем родном городе для украинских беженцев снимаются целые дома, и соседи удивляются, что там никого нет, — сказала парламентарий.

Она также добавила, что следует сократить размер пособий до минимума тем беженцам, заявки которых на предоставление убежища были отклонены властями. Депутат подчеркнула, что таким образом правительство страны должно подать сигнал, что Германия больше не справляется с наплывом беженцев.

Ранее сообщалось, что в Ирландии задумались об отмене льгот для украинских беженцев. Власти страны хотят обязать их оплачивать свое проживание самостоятельно. Мера направлена на замедление притока беженцев из-за нехватки жилья для них и может быть введена до конца текущего года. Кроме того, ирландское правительство намерено пересмотреть вопрос с пособиями для беженцев, чтобы стимулировать их к поиску работы. Премьер-министра республики Лео Варадкара заметил, что кабмин будет опираться на опыт других стран, которые не предоставляют гражданам Украины права бессрочного бесплатного проживания.